1/15前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|1/16（一）
|勞動部公布最新無薪假統計
中央銀行發布2022年12月銀行辦理人民幣業務概況
|1/17（二）
|台灣機械工業公會理監事會
台中三井lalaport購物中心南館試營運
|1/18（三）
|主計總處公布2022年第四季GDP概估
主計總處公布2022年12月失業率
Rado雷達表改裝重開幕
台北國際電玩展展前記者會
|1/19（四）
|台北匯市封關
台灣票據所發布2022年12月退票統計
國際財經焦點
|1/16（一）
|美國馬丁路德金恩紀念日休市
日本12月機械工具訂單
歐元區財長會議、11月失業率
|1/17（二）
|美國1月帝國州製造業指數、
歐元區1月ZEW經濟信心指數
德國12月CPI終值與1月ZEW經濟信心指數
英國11月失業率與平均薪資
澳洲1月Westpac消費者信心指數
加拿大12月CPI
新加坡12月非石油出口
|1/18（三）
|美國12月PPI、工業生產、零售銷售、１月NAHB房價指數、聯準會公布褐皮書
歐元區12月CPI
英國12月CPI
日本央行利率決策並發布前景報告、11月工業生產與機械訂單
|1/19（四）
|美國上周初領失業救濟人數、12月建築許可與新屋開工、1月費城Fed製造業指數
日本12月進出口
澳洲12月失業率
印尼央行利率決策
|1/20（五）
|美國12月成屋銷售
日本12月CPI
陸港澳焦點
|1/16（一）
|百果園、眾安智慧生活在港交所掛牌
|1/17（二）
|2022年第四季與全年GDP、12月城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、失業率
|1/19（四）
|香港2022年10月～12月失業及就業不足統計
樂華娛樂集團在港交所掛牌
|1/20 （五）
|1月貸款市場報價利率（LPR）
香港2022年12月CPI
台股一周焦點
|1/16（一）
|法說會
|聯電、新鋼
|1/19（四）
|法說會
|瑞昱
|1/30（一）
|除權息
|朋億、宏旭-KY、雄獅、元大台灣50、元大MSCI等
|2/2（四）
|除息
|茂矽
|2/2（四）
|法說會
|中華電