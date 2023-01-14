華航證實收網路勒贖信 民航局發聲了

近日傳出國外論壇有駭客公布華航會員資料，華航今（14）日證實接獲匿名網路勒贖信件。對此，交通部民航局表示，要求華航全面檢視系統安全，確認目前所採取之防禦應變措施；並落實個人資料保護事宜，維護會員權益；同時要求華航針對未來強化作為等立即提出改善報告。

民航局指出，已要求華航至民航局說明事件始末，民航局除要求儘速釐清相關細節，亦要求華航應全面檢視系統安全，確認目前所採取之防禦應變措施，能確保各項資通系統作業正常。

民航局說，華航到局說明時，表示已發送信件，提醒會員定期修改密碼，以保障個資安全。民航局進一步要求華航應確實依個人資料保護法及民用航空事業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法相關規定，落實個人資料保護事宜，維護會員權益。

民航局表示，針對事件始末、應變處理及善後措施、未來強化作為等，民航局已要求華航立即提出改善報告。

據傳，該駭客公布副總統賴清德、交通部長王國材、外交部長吳昭燮、駐美代表蕭美琴、台積電創辦人張忠謀等個資，且該駭客在發文中甚至鼓勵被外洩個資的會員提出團體訴訟，接下來會公布會員個資、入侵路徑，推斷疑似是華航不接受駭客勒索，才有此行徑。

華航14日證實，接獲匿名網路勒贖信件，並已清查確認，疑似外流個資與資料庫不盡相符，尚無法確認來源，將全力配合警方調查。

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