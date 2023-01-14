華航驚傳遭駭 張忠謀等政商名流個資曝光

華航驚傳遭駭 政商名流60人個資曝！賴清德、張忠謀、郭台銘、小S、志玲姐姐都中槍 網友揭釀災主因

華航會員資料庫驚傳遭駭，一票政商明星個資全看光！包括副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀、鴻海創辦人郭台銘、陳文茜、趙少康、小S、林志玲等名人的電郵手機等個資不僅外洩，駭客還囂張要受害者向華航求償，引發PTT網友熱議，要求華航與數發部出來面對。

網路科技媒體報導，國外論壇中，駭客正在「揭露」華航會員資料，政商、名人個資全都露，外洩資料除華航會員編號，還有中英文姓名、出生年月日、電郵和手機號碼等個資欄位，而駭客已先後於1月4日和1月11日，陸續釋出總計60筆的個資清單。

駭客宣稱，華航遲遲不肯承認外洩個資，接下來將持續公布入侵路徑、華航系統清單及300萬名會員的資料庫內容，甚至鼓勵受害者向消基會聯繫提出集體訴訟，提及華航須符合歐盟最嚴格個資法GDPR規範，一旦訴訟成功，每人可獲16.6~666美元（約498~2萬元台幣）不等的賠償。

據iThome報導，本次外洩名單都是知名人物，除少數名單沒有手機資料，資料都非常完整，政治人物包括副總統賴清德、交通部長王國材、內政部政務次長陳宗彥、衛福部疾管局副署長莊人祥及羅一鈞，外交部長吳昭燮、駐美代表蕭美琴，還有前台北市長柯文哲、前桃園縣長鄭文燦、高雄市長陳其邁等人。

商界更幾乎全是重量級人士，包含台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉、富邦金控董事長蔡明忠、聯發科董事長蔡明介、台達電董事長海英俊、台塑總裁王文淵、統一集團董事長羅智先、中華電信董事長謝繼茂等。

明星名嘴部分則有林志玲、徐熙娣（小S）、徐若瑄、楊謹華、隋棠、賈永、周玉寇、陳文茜、謝震武、趙少康、于美人、郭正亮等人。

華航日前曾在7日證實，收到匿名帳號的網路勒索信件，但當時指出，第一時間已啟動防禦應變措施，確認資通系統正常，也立刻報警，且依法通報主管機關，強調並沒影響到航班營運，也無會員個資外洩情事。

名人個資外洩一事引發網友熱烈討論，除有人看好下周資安股有機會噴一波，也有人批評華航處理動作慢半拍，更有人狠酸數發部是不是還活在元宇宙裡面。此外，還有網友半開玩笑表示，反正個資頂多只能流出一次，流完就無敵啦；也有人質疑華航可能伺服器老舊，會員資料庫也沒區隔獨立而釀災。

(旺得富理財網)

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