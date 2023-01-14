冏！郵局大當機 這招免等、最快領到錢

郵局當機 中華郵政這麼說

週六全台約有200多個郵局仍營業，不少民眾把握年前，到郵局辦理業務，但14日傳出部分郵局一早就大當機，系統無法開機連線。

對此，中華郵政公司證實，將改以離線方式對外提供服務，並盡力排除設備連線問題。

中華郵政公司表示，今日對外營業支局283局，其中約110局自上午9點起反應無法順利連線，經查是因部分連線設備運作異常所致。

中華郵政公司指出，將改以離線方式對外提供服務，並盡力排除設備連線問題，儘速恢復連線交易服務。

（工商時報傅沁怡）

換新鈔且慢！全台郵局大當機 1招免等、最快領到錢

春節將至，民眾領錢換鈔、宅配寄件需求大增，不料今（14）日一早卻傳出郵局金融系統當機，系統無法開機連線，不少據點外擠滿民眾等候，中華郵政證實約110家據點連線異常，銀行人士則建議，由於台銀全台ATM逾9成都已裝填新鈔，建議直接改到ATM換鈔，不用排隊最省時。

今天為周六假日，不少郵局仍有營業，民眾把握年前前往辦理業務，但今早9點卻傳出部分地區郵局金融系統當機，無法開機連線。中華郵政表示，今對外營業支局共283局，其中有約110間反映無法順利連線，遍布全台各縣市。

經查因部分連線設備運作異常所致，將改以離線方式對外提供服務，並盡力排除設備連線問題，盡速恢復連線交易服務。

除了郵局可換新鈔，央行日前宣布，台銀、土銀、合庫、一銀、華南銀、彰銀、臺企銀等7家金融相關機構，已自13日起開設「新鈔兌換專櫃」；另有59家偏遠地區郵局，則在一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行也表示，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔」，但考量金融機構資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點的每日新鈔供應有限，如果民眾無法充分兌得所需新鈔，可洽其他鄰近兌換地點辦理。

其中，台銀從去年開始就提前準備，民眾不僅臨櫃換鈔，不想人擠人的話，台銀全台ATM也有逾9成已完成新鈔裝填，讓民眾隨時都有新鈔可以領。

（旺得富理財網 李宗莉）

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