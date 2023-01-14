台美貿易倡議談判登場 雙方已有腹案

台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議今（14）起在台北登場。美方由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊，陣仗逾20人創下20年來規模最大。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中表示，雙方已有關鍵性討論及一致意見，相關文本草案也都出來，預計會就四項議題優先討論。

該倡議2022年8月中啟動談判，同年11月8日、9日在美國紐約召開首次談判會議，1月14日到17日則在台北舉行新一回合、第二次實體談判會議，這也是該倡議啟動談判後首度在台舉行會議。若雙方談判有進展，經貿辦預計會在17日晚間對外說明。

14日一早，麥卡廷帶領逾20名談判人員抵達行政院經貿辦，陣仗浩大，前所未見。據悉，這是自我國2002年加入WTO、近20年來美方規模最大的訪團，之所以入此安排，主因涉及議題很廣，我方也做了充分準備。

我方則由經貿辦副總談判代表楊珍妮，會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、國發會及經貿談判辦公室等多個單位人員代表出席。鄧振中負責「督軍」角色，該次並未參與談判。

據悉，會議中有望觸及11項議題，進行交叉討論，不過仍以四大優先議題為主，包含貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規實務。若四項議題談定，雙方會整取進一步約定簽署協議。

鄧振中會前受訪時表示，該倡議經過很長時間努力，按部就班一步步進行，現在這階段已經有觀念性討論，也有相當一致意見，文本草案都已出來，會照文本逐一進行。

鄧振中說，雙方很多部分都有一致看法，另外有些部分需要進一步談，才有這次會議。可以看到美方很重視，這次是很大的團，當然我方準備相當充分。今是第一天談判，不能預計會有什麼結果，但期待能更有好的進展，然後快速進行

至於目標，鄧振中說期望沒有改變，希望11項議題可以年底簽BTA（雙邊貿易協定）。這次先處理四項優先議題，目標一直沒有改變，幾個月來逐步往前進展，都蠻順利。

至於四項優先議題能否進一步簽署「早收協議」，鄧振中說看這次討論完，這次進展順利就可以就若干協議討論，惟具體簽署時間點還講不出來。

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