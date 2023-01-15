去年GDP保不了三？官員這樣說

主計總處將在周三（18日）公布去（2022）年第四季GDP概估，由於第四季出口衰退比預期嚴重，以致去年第四季經濟成長恐不如預期，影響所及，去年全年經濟成長已面臨無法保三的風險。

主計總處原本在元月底進行GDP概估，因應今年春節較早到來，因此提前在本周三完成概估，對外公布。依海關統計，由於占GDP比重極高的出口，去年第四季表現不佳，衰退8.6％，比主計總處預測的衰退幅度3.9％更嚴重，出口實績比預測數少了58億美元，相當於1,700億台幣，這對GDP的影響不算小。

主計總處官員表示，也許第四季民間消費會比預期好一點，但由於出口衰退比預期嚴重，有可能會讓第四季原預測的經濟成長率1.52％難以達標，主計總處目前還在估算中，確切的結果要到周三才會出來。

由於主計總處預測去年（2022）全年經濟成長為3.06％，剛好保三而已，如果第四季經濟成長比預測數差，稍微有點風吹草動，可能就無法保三了，主計總處官員對此表示：「這個風險確實是存在的。」

主計總處除了一年召開四次國民所得評審會議，完成前一季的GDP初步統計，並修正經預測，自2011年起為提前讓外界了解前一季的經濟成長，特別在每年1月、4月、7月、10月底公布概估統計。主計總處官員表示，周三概估統計公布後，預計在2月下旬召開國民所得評審會，屆時也將會公布經濟經濟成長的最新預測。

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