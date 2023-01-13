1/13疫情｜本土+21,384 較上周五降22％

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增21,384例本土個案，比起上周少5,897例，減少約21.6％。另有353例境外移入、新增53例死亡。

另針對11日大陸旅客採檢部分，松山機場及桃園機場合計共有201例陽性，陽性率11.9％；金馬春節交通專案（金門水頭碼頭、馬祖南竿福澳碼頭）陽性5例、陽性率7.6％。

指揮中心表示，今日新增之21,384例本土病例，為9,636例男性、11,739例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,412例），台中市（2,780例），桃園市（2,493例），台北市（2,435例），高雄市（2,406例），台南市（1,613例），彰化縣（875例），新竹縣（676例），新竹市（538例），苗栗縣（481例），屏東縣（445例），基隆市（370例），雲林縣（370例），宜蘭縣（347例），南投縣（277例），嘉義縣（270例），嘉義市（178例），花蓮縣（162例），台東縣（115例），金門縣（97例），澎湖縣（43例），連江縣（1例）。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年9月30日至今（2023）年1月10日，死亡日期介於去年11月12日至今年1月10日。

指揮中心說明，今日新增353例境外移入個案中，為242例男性、111例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月13日至今年1月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,177,321例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含12,007,223例排除），其中9,167,811例確診，分別為44,531例境外移入，9,123,226例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,755例COVID-19死亡病例，其中15,736例本土；另19例為境外移入。

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