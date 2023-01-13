勞保勞退放大術 用這2招領比別人多

勞保勞退放大術 用這2招領比別人多 每月4萬以上退休金算給你看

台灣將於2026年進入「超高齡社會」，3年後65歲以上長者比例將達20%，不少國人關切退休金是否足夠的問題。多數民眾退休金最主要來源，就是勞保老年給付及勞退金，如何才能多領一點？勞保局表示，有2個方法：一是勞退自提6％，比沒有自提多領1倍金額；二是勞保延後領，最多延後5年可多領20%。

勞保局說明，勞保老年給付請領方式分3種，分別為「按月領老年年金給付」、「老年一次金給付」及「一次請領老年給付」。目前超過9成勞工選擇年金給付，一次請領者相對為少數。

年資15年以上可「按月領老年年金給付」，若保險年資合計滿15年，但未符法定請領年齡就提前請領，每提前1年將減給4％，最多提前5年請領，減給20%。但若延後請領，每延1年給付金額增加4％，最多延後5年請領，增給達20％。

工作年資40年，以最高投保級距薪資45800元計算

假設25歲開始工作到65歲，工作年資為40年，以最高投保級距薪資45800元計算，65歲退休開始請領，每月可領到28396元；但若展延到70歲才開始請領，每月可領到34075元。也就是說，只要延後5年請領老年年金給付，就可多領20％年金。

如果拉長工作年資，例如從20歲開始工作就投保勞保，一直到65歲，年資為45年，以最高投保級距薪資45800元計算，65歲退休開始請領，每月可領31946元；但若延後到70歲才開始領，每月可領38335元。勞保加上勞退，可輕鬆超越4萬元關卡。

除了延後請領可領更多老年年金外，若勞工每月提繳勞退金自提6％，相較未自提的人，未來勞退金可多領1倍(雇主提撥6%+自提6%)。

（旺得富理財網 王順泉）