2022年詐騙手法排行榜 假網拍排第一

內政部今天公布去年詐騙手法前3名，其中民眾遭「假網路拍賣」騙下單的報案數最多，達到6,787件，損失逾新台幣4億元；「假投資」6,600件，財損34億；「解除分期付款」有4,827件，損失達6億8,000萬。

內政部今天發布新聞稿指出，統計民眾報案數量，去年詐騙手法前3名為假網路拍賣、假投資與解除分期付款。

去年假網路拍賣案件量6,787件排第一，損失逾4億元。內政部表示，詐騙集團看準民眾撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後，就人間蒸發失去聯絡。

內政部提醒，商品價格明顯低於市價，極有可能是詐騙，民眾網購應選擇具有第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易。

假投資報案數量6,600件，財損高達34億。內政部表示，詐騙集團常利用濫發簡訊吸引民眾點擊連結加入LINE，或以社群軟體丟陌生訊息主動認識，慫恿民眾操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲等，用高獲利吸引民眾投資。

內政部說，這類手法通常會讓民眾初期小有獲利，等被害人追加投入大筆金錢後，歹徒立即音訊全無，讓被害人求償無門。內政部提醒，高獲利必定伴隨高風險，投資前應做足功課，只要標榜穩賺不賠、保證獲利的一定就是詐騙。

解除分期付款則有4,827件，損失達6億8,000萬。內政部說，詐騙集團竊取網路個資後，假冒客服及銀行人員的模式詐騙，佯稱訂單出錯導致重複分期扣款，需配合操作ATM才能取消，藉機詐財得逞，但ATM或網路銀行都沒有解除扣款或取消訂單功能，民眾要提高警覺，勿輕信來電資訊。

內政部呼籲，不管詐騙手法如何變化，小心求證為防詐不二法門，民眾若接獲疑似詐騙電話、假投資廣告或陌生簡訊要求加入LINE ID等情形，可利用165全民防騙網（https://165.npa.gov.tw/），直接至搜尋欄位打上關鍵字，即可查詢是否為遭通報過的電話、LINE ID、網站或其他詐騙資料。

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