台美貿易倡議談判明登場 美方今抵台

台美21世紀貿易倡議明（14）起自17日舉行第二次實體談判會議，這也是該倡議宣布以來首度在台談判。據悉，美方人員今起陸續抵台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊，陣仗相當龐大有逾20人。會上有望針對四大優先議題，進一步約定後續簽署協議。

台美21世紀貿易倡議去年8月中宣布啟動談判，於去年11月8日、9日在美國紐約召開首次談判會議，並將於14日至17日在台北舉行新一回合、第二次實體談判會議。美方代表為麥卡廷，我方則由經貿辦副總談判代表楊珍妮會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位人員出席。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中則在幕後協助。

據悉，美方人員今起陸續抵台，陣仗相當龐大，有逾20人，而我方也已經「準備好了」。實際上，在此時體談判之前，雙方已經進行十餘次視訊會議，各工作層級互相了解對方需求，方便在實體會議時一次性大彙整。

據悉，會議上11項議題皆有望觸及，會交叉討論，不過仍會以四大優先議題為主，包含貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規實務等。若四項議題談定，雙方有望再進一步約定簽署協議。

USTR日前受訪時也透露，依據談判授權有11項貿易領域，若在部分領域進展順利，不排除有「早收協議」，惟一切還是要視談判成果而定，美方沒有預設時間表。

我方知情官員則指出，目前對於四項優先議題若簽署協議後的名稱以及如何包裝還未定案，這次談判雙方確實有可能會觸及到這塊，看能否就四大優先議題先談定內容，不過不會這次就簽協議，而是約定下次簽署，畢竟有些文字需要各自拿回去確認。

有關談判結果，據悉，經貿辦有望在最後一天談判結束後對外說明。

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