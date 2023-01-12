還稅於民房貸利息補貼 限1戶自用 暫訂1年

行政院還稅於民總經費3,800億元中，匡列強化社會韌性、減負擔1,000億元，其中部分將針對房貸族、租屋族給予補貼。行政院透露，房貸利率補貼不會普發，限制一戶自用，傾向採定額補貼，且補貼期限原則以一年為限。且由於對象範圍受限，行政院認為不會助漲炒房。

按照先前規劃，3,800億中的1,000億元部分，將納入對房貸族利息補貼、租屋族補助、就學貸款補助、中低收入戶補助等內容。據國發會草案內容也顯示，特別條例項目包含減輕居住負擔及提高居住品質。

國發會主委龔明鑫表示，房貸補貼確實有納入中低所得收入者，因疫情或升息關係，產生利息負擔，這部分政府給予協助，但實施方法跟對象，正研擬中。

行政院發言人羅秉成進一步說，目前初步設定條件，會先以一戶自用住宅為主，不會普發，貸款是取定額補貼，如單身或夫妻名下只有一戶住宅，不限首購；貸款餘額也要限制一定條件下；家戶所得則要在全體家戶所得一定分位數下。一旦符合這些限定條件，政府就會給予補貼，為升息負擔加重者減輕負擔，惟細節內容內政部研擬中。

羅秉成強調，這項政策由受限對象範圍，不會淪為助長炒房的因素，因利息不斷調整，民眾僅一戶安身立命房子，負擔因升息比以前沉重，租房子都給予補貼，當買房子利息也加重，政府擬設定一定條件予補貼。這些人相對來說是在貧窮線上高出一點點。另去年擴大租金補貼到300億元需求依舊存在，會再加碼延續。

知情人士透露，補貼期限原則以一年為限，屆時視經費、經濟及市場環境再評估，因利率可能上上下下，經濟不一定持續性衰退，先減輕負擔補貼利息一年，未來是補升息缺口或採定額補貼，都在研議中。未來將由財政部訂一個分位數，例如所得70分位或80分位以下訂適用範圍，至於貸款餘額也會訂上限、下限，不會剩50萬餘額也補貼。

此外，立法院12日三讀通過《租賃住宅市場發展及管理條例》修正案，內政部表示，這次修法是明定住宅租賃契約全面適用消保法規定，以周延租屋保障；增訂包租業的轉租案件，應於簽訂轉租契約起30日內，納入申報實價登錄，擴大租屋資訊揭露透明，違者最高可處5萬元罰鍰。