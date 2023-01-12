政院通過政黨法修正 這類人禁任黨負責人

行政院院會今（12）日通過「政黨法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。內政部指出，該次修訂16條條文，主要增訂政黨負責人曾犯國安相關法規之罪，經判刑確定後不得為政黨負責人，以及政黨違規併罰負責人等，以期防範境外勢力影響我國政治活動，並強化負責人課責機制。

內政部表示，該次修法主要為防止境外勢力滲透政黨負責人，干預我國政治活動，故增列曾犯國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法相關之罪，經判刑確定者，不得為政黨負責人；另配合民法修正政黨負責人應為成年人，且不得兼任其他政黨的負責人或選任人員，以健全政黨政治發展。

內政部說，考量政黨法施行5年以來，部分政黨違反財務申報等禁止或強制規定受裁罰時，因政黨名下無財產致處罰規定形同虛設。為使政黨依法申報財報，強化負責人課責，這次修法也增訂如有違反者，除處罰政黨外，將連帶處以負責人罰鍰。另有關政黨不得強制國民入退黨、收受法定經費應存入以政黨名義開立的金融機構專戶等，除處罰政黨外，亦併罰負責人，以強化負責人監督之責。

內政部進一步表示，部分政黨因黨員嚴重流失，甚淪為一人政黨，僅以少數黨員或代表營造運作假象，背離組織運作應符民主原則，因此，明定政黨存續期間，黨員人數應維持至少100人；有黨員300人以上時，得選出黨員代表組成黨員代表大會，行使原黨員大會職權；同時規定黨員或黨員代表應親自出席黨員大會或黨員代表大會，不得委託代理出席。

此外，為提升性別的參政機會與能力，這次同步修正政黨領取的補助金，每年應有5％用於培育或促進單一性別政治活動。

另增訂政黨如自行解散或經廢止備案，不得以同一政黨名稱或簡稱再設立政黨，其依政黨比例產生的不分區立法委員，自解散或廢止備案日起，喪失其立法委員資格。

內政部指出，「政黨法」部分條文修正草案，經行政院函請立法院審議後，將積極向立法院朝野黨團及社會各界說明溝通，爭取共識，早日完成立法程序。

延伸閱讀

特別條例為何到2025？國發會這樣說

平均地權條例修正案子法 拚4個月完成

減輕荷包負擔 財部三大貨物稅減免1次看