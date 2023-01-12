租金補貼擬延續 房貸補貼初步條件出爐

行政院會今（12）日通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，總經費以3,800億元為上限。而根據規劃，包含針對房貸族給予補貼。行政院指出，未來租金補貼有望擴大延續，針對房貸補貼，也已有初步設定條件。

按照先前規劃，3,800億包括1,000億元「加強韌性經濟方案」會納入對房貸族利息補貼、租屋族補助、就學貸款補助、中低收入戶補助等內容，另外1,000億元撥補勞健保及電價補貼，剩餘1,800億元將保留約400億以備不時之需，1,400億全民共享。

今天草案內容也顯示，條例所定強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果之項目包含挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司；減輕居住負擔及提高居住品質；加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔；推動產業及中小企業升級轉型；加速擴大吸引國際觀光客；強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；普發現金；其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項。

針對房貸族給予補貼部分，國發會主委龔明鑫說，房貸補貼有在裡面思考，中低所得收入者，因為疫情或是升息關係，有利息負擔，政府會給予協助，但實施方法跟對象，正在研擬當中。

行政院發言人羅秉成表示，去年底國安會議上總統蔡英文就有提示，居住問題很受關切，要思考如何減輕負擔。去年擴大租金補貼到300億元，看起來這個需求在，可能會再加碼延續，但也要注意便利性，政策上會繼續加強。

房貸補貼的部分，羅秉成說正在由內政部做妥為規劃，不會淪為助長炒房的因素，整體而言還是會以補貼僅一戶自用住宅，因為是安身立命所在，有些人很辛苦買房子自住，但利息不斷調整，負擔比以前沉重，租房子給予補貼，買房子的利息也加重，會設定一定條件，不是普發，會根據不同族群。時間是自今年起，受到經濟衝擊跟挑戰下的民眾，這些人相對來講是在貧窮線上高出一點點的，政府將會給予協助。

羅秉成說，目前初步設定條件上會先以一戶自用住宅，貸款是採取定額補貼，如單身或夫妻名下只有一戶住宅；貸款餘額也要限制在一定條件下；家戶所得則要在全體家戶所得的一定得分位數下。符合這些限定條件，政府就會給予補貼，希望可以幫助到負擔加重者，惟細節內容都還是要等內政部研擬，有具體方案後就會公布。

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