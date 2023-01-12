預售屋限換約開後門？這群人不用逃命了

打炒房開後門？花敬群：預售屋限換約會訂日出條款

立法院才三讀通過的「平均地權條例修正案」的打炒房條文，「開了後門」？！針對爭議強烈、引發投機客恐慌，可能引爆「逃命潮」的預售屋限制換約轉手，其正式上路日期，內政部代理部長花敬群今（12）日首度釋出明確訊息指出，「預售屋限換約」會訂日出條款，已簽約者不溯既往；換言之，若今年年中正式上路，業者原本所預期的預售屋「逃命潮」恐怕就不會如預期中的嚴重，已簽約買進的預售屋，還是可以自由換約轉手。

今天花敬群表示，「平均地權條例修正案」其中各界關注的預售屋限制換約，將會訂出一個日出條款，日出條款公布後，預售屋換約將適用新法，有條件換約；不過在日出條款公布之前，已經簽約的預售屋，則不會在此次修法，被溯及既往，還是可以自由換約。

花敬群上述跟媒體訪談內容，牽動到全台至少2萬多戶已簽約、有可能想搶在修法正式上路之前，趕快下車的已購客戶。原本房市專家憂心，一旦正式實施之前，勢必有很多短線炒房客搶著下車。

不過，今天花敬群首度針對外界的疑慮，進一步說明，預售屋換約禁止並限有條件換約的新法，在已簽約的預售屋客戶，並不適用，還是可以進行換約。不過，是不是就因此而不會有一波逃命潮？則要看建商和承購戶之間的契約關係，要看建商願不願意配合客戶，進行換約。

花敬群強調，他推動平均地權條例修法，初衷是為了抑制投機炒作，健全房市，因為前波預售屋炒風，誇張程度，實在令人氣憤！

他也表示，內政部也將會跟其他各部會，在農曆新年之前，邀集業界，共同溝通協商，接下來子法的細節，更為周延；估計最快時間，是下星期。

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