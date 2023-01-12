普發現金外籍也有份？政院曝比照五倍券

行政院會今（12）日通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，讓普發現金6,000元有其法源依據。對於領取方式，國發會透露直接入帳、ATM領取、郵局臨櫃都是參考的方式。至於外籍人士是否適用，行政院表示將適用。

對於該條例送立法院通過後，何時可以發放以及其領取方式，國發會主委龔明鑫12日指出，蘇揆對外宣布的政策很明確，跨部會可能要的準備工作就要積極準備起來。

至於要怎麼發放，龔明鑫說，的確很多建議，像是用比較好方式直接入帳，或是ATM領取等，惟系統都要做修改；透過郵局臨櫃也要有些整備工作。但非常有信心，可以在最短時間發放。對具體時程並未鬆口。

行政院發言人羅秉成則表示，已要求同步甚至提早作業，財政部、數位部、內政部等都有參與，要做相關介面連結、軟體設計程式等，領取方式會朝向多元辦理。

羅秉成說，過去紓困有發放現金，直接匯款到特定帳戶經驗，但當時畢竟是部分民眾，這次就是全國，要如何基於過去基礎，粗估作業順利的話，準備期一個月左右就準備好。發現金要等特別條例跟特別預算通過，如果快的話作業會更快，強調會以最高效率完成特別條例跟預算推動。

針對外籍人士是否可以領取6,000現金，羅秉成表示，蘇揆已指示政策方向，比照五倍券辦理，也就是外籍人士也可以領取現金。

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