蘇花公路大坍方 蘇花安目標何時完工？

台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道今凌晨邊坡大規模坍方，大量土石砸毀明隧道，隧道口慘遭淹沒，雙向交通中斷，預計15日傍晚搶通，引起民眾對「蘇花安」進度的關注。據公路總局蘇花公路改善工程處指出，綜合規畫期末報告去年8月底已提報交通部辦理審查，環境影響評估報告預計今年底提送至環保署審查，盼工程在2030年完工，讓花蓮人有條安全回家的道路。

蘇花改2020年初全線通車，但宜蘭東澳南澳段、花蓮和平至崇德段未被納入，公路總局為減緩極端氣候造成預警性封路的機率，2019年起開始推動蘇花公路安全提升計畫（簡稱蘇花安），針對東澳南澳段、和平和中段及大清水崇德段等3路段，總長約30.7公里另闢新線改善。

由於蘇花公路今坍崩之處，正位於蘇花安將改善的和仁崇德段，令人不禁關注該計畫推動進度。

蘇花公路改善工程處資訊指出，蘇花安可行性研究已於2019年12月20日獲行政院核定，並續辦理綜合規劃及環境影響評估作業，綜合規畫期末報告則在去年8月30日提報交通部辦理審查，環境影響評估報告則預計今年底提送到環保署審查，預估2025年完成工程設計與用地取得。

針對和仁崇德段部分，蘇花公路改善工程處原擬定3種方案，一是延續仁水隧道，以隧道方式局部改線；二是10.1公里的長隧道方案，自蘇花改中仁隧道終點，通過太魯閣國家公園，終點為崇德；三則是9.5公里的長隧道方案，自台9線和仁車站附近，通過太魯閣國家公園，終點為崇德。經考量未來交通服務功能，預計做9.5公里的長隧道。

蘇花公路改善工程處指出，蘇花安目前已全面展開各項與民眾、相關單位溝通協調、環境生態、文化資產等調查、測量及補充地質探查等配合工作，盼能在2025年完成綜合規畫、環評及建設計畫報核等程序，以利接續辦理後續事宜，以2030年完工為目標，解決東部民眾赴外地醫療及產業運輸等需求。

（中時 羅亦晽）