平均地權條例修正案子法 拚4個月完成

內政部代理部長花敬群今（12）日在主持國家住宅及都市更新中心台北市「南港玉成公辦都市更新案」舉辦動土祈福典禮之前，接受媒體聯訪時談到，平均地權條例修正案的相關子法，希望盡快可以在3、4個月之內完成，並且力拚上半年順利執行。

花敬群今天早上在國家住宅及都市更新中心「南港玉成公辦都市更新案」舉辦動土祈福典禮前，進行媒體聯訪時談到，昨（11）日還與上百位都更相關同業進一步提出修法的說明，有關外界高度關注的私法人買房改採許可制會影響到都更，修法方向是希望如果實施者想插旗、有整合的需求，則要先針對都更街廓的都更計畫，提出申請書，內政部會在7天之內，審查完成。

至於三讀完成之後，後續相關子法和施行細則，花敬群表示，希望盡快在3、4個月內完成。預計上半年，可以順利執行，正式上路。

國家住宅及都市更新中心所推出「臺北市南港區玉成公辦都市更新案」，由中國開發資產管理股份有限公司聯手國際知名建築大師伊東豊雄及大矩聯合建築師事務所共同規劃設計，打造社會住宅與一般住宅併存之新社區。

「南港玉成公辦都市更新案」於今（12）日舉辦動土祈福典禮，由國家住都中心代理董事長花敬群主持。

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