鼓勵老車換電車 補助1.5萬起跳

環保署11日公告汰舊汽車換電動車方案，依最低獎勵及補助計算，民眾汰換10年以上的舊車購買電動車，至少可獲得新台幣1.5萬元補助，相關辦法預計實施到年2024年底。燃油機車若換購電車可獲1.3萬。

環保署空保處長蔡孟裕表示，目前車齡達10年以上之機車有約630萬輛，其中小客貨車約400萬輛及大客貨車約12萬輛，考量老舊車輛污染排放量較高，因此有必要加強力道鼓勵汰換。依資料顯示，全國約1千萬輛十年以上老舊車輛。

環保署指出，2023年元旦起至2024年12月31日底止，汰舊換購車輛之減碳或減空污效益歸屬環保署者，將依減空污、減碳項目及換新車種不同，給予不同金額補助或獎勵金。以汽油小客貨車為例，汰舊換新電動車，每輛可獲得空污補助2,000元，加上減碳獎勵1.2萬元及原本回收舊車獎勵金1,000元，相當一次可領取1.5萬元補助。

機車方面，汰換老舊燃油機車換購電動機車，環保署給予報廢金2000元、碳權交易1000元，經濟部則給新購重型電動車補助7000元，若使用國產電芯則再加碼3000元。

碳權交易部分，環保署將邀集有減碳需求業者，提供獎勵金不得低於環保署，過去就有竹科收購碳權。為鼓勵業者盡早加入，將提供優惠方案，以汽車為例，原估算每輛汽車減碳效益為19.3噸，若2022年開發單位釋出需求並提供獎勵金，即可抵1.5倍減碳效益、2024年起降為1.25倍，預計2025年優惠就停止實施。

此外，財政部指出，為改善空氣品質，加速汰換老舊大型柴油車及達成2050年淨零排放政策，老舊大型車汰舊換新減徵貨物稅，將延長四年至2026年12月31日止。大型車只要符合2006年9月30日以前出廠，或2006年10月1日至12月31日出廠，且於2006年9月30日以前取得環保署核發排氣審驗合格證明，新車應徵貨物稅每輛可減徵40萬元。

財政部指出，若購大型車是電動車，在2024年12月31日前免徵貨物稅（原貨物稅為15％）。至於一般小型汽車和機車部分，財政部表示，若新購電動車，至2025年底前，免徵貨物稅金額以完稅價格140萬元計算稅額為限，超過部分則減半課徵。