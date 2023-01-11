內閣改組 傳最快「這時」啟動

行政院會12日將快馬加鞭通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，讓普發現金6,000元有法源依據，雖然立法院表定13日休會，但行政院送出法案為彰顯決心及態度。至於內閣改組，傳出最快下周一（16日）啟動。

新閣人選，傳副總統陳建仁和前桃園市長鄭文燦的「仁燦配」搭檔呼聲最高，惟前交長林佳龍也是副閣揆一顆活棋。黨政人士說，總統蔡英文對內閣布局尚未最後拍板。

行政院會12日將通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，經費運用項目都會反映在條例名稱。

知情人士指出，條例內容涵蓋蔡英文指示的強化經濟韌性、社會韌性、全民共享經濟成果等三大面向，總經費以3,800億元為上限，條例內註明排除年度舉債上限還有預算法限制，另明訂財源部分可用舉債、歲計賸餘支應。

知情人士表示，藍營黨團喊出不延會、不簽字總預算，有待朝野溝通協商，12日院會送出特別條例至立法院，議事程序本就來不及在本會期審完，送出法案是展現政府的決心，希望2月及早開議，以利審查特別條例，接著送出總預算案，並安排閣揆赴立院報告。

正值普發現金等特別預算案如火如荼規劃之際，傳出蘇揆走定，並指內閣組合為「仁燦配」。黨內人士說，12月蘇揆曾就內閣展布新局徵詢相關人事，但近月來綠營選舉吞三連敗，社會氛圍轉向內閣全面改組，蘇揆近日也動作頻頻，紛宴請防疫及政績有功人員，本周分批宴請閣員，在在被視為辦「畢業餐會」。

黨內人士認為，「仁燦配」是有心人士政治操作，不論傳出蘇陸續打包辦公室，政策推動也在「趕進度」等，府院都認為是外界過度揣測。知情黨政人士透露，11日傳蘇揆將請辭消息，綠營黨籍立委至少2/3感謝並肯定蘇揆，另在野黨也不看好「仁燦配」，綠營人士擔心不到一年恐崩盤，不利2024總統大選，認為蘇揆去留仍在未定之天。據了解，內閣改組最快下周一啟動。

總統府發言人張惇涵11日也說，蔡蘇二人11日就選後多項政策進行檢討與盤整，蔡總統對行政團隊表達肯定與感謝，尤其面對百年大疫與全球變局中，行政團隊盡全力穩定經濟、照顧人民。

此外，針對原能會主委謝曉星涉性平案件，行政院11日公布調查結果，蘇揆認為謝曉星違反性平不當言行，影響公部門聲譽，有負人民之信賴付託，即日起免職，並送監察院調查究責。