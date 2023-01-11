勞退條例修正草案 預告役男可自提勞退6％

勞動部11日預告「勞工退休金條例第56條之4、第58條」修正草案，配合最新國防兵力政策，增訂民國94年1月1日以後出生，依法應服替代役現役或經徵集服常備兵現役者，將由內政部及國防部為其提繳退休金。也就是國防部、內政部須替義務役、替代役提繳退休金；對照現行勞退級距為2萬1,009元提6％，每月約1,261元。

為完善全民國防體系，勞動部配合「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」及「強化全民國防兵力結構調整方案」，視替代役及常備兵為國家服役期間，屬「個人職涯」的一部分，將其服役年資與勞工退休金條例退休金制度銜接，將增訂民國94年1月1日以後出生，依兵役法第25條第3項或第34條第4項規定，應服替代役現役或經徵集服常備兵現役者，由內政部及國防部為提繳單位，為其提繳退休金，同時也定明提繳單位、對象、提繳金額、申報提繳程序、資料保存與請領及收益分配等規定。

過去勞動部不曾規定義務役與替代役提繳，勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨表示，這主要是配合最新的「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」及「強化全民國防兵力結構調整方案」，目前依照國防部的資料，以常備兵役二等兵為例，薪俸為2萬320元，對照勞退級距2萬1,009原來提撥6％，同時也開放役男、替代役男比照勞工自提、最高6％。謝倩蒨也強調，這不會影響到任何現在正在服兵役的民眾，而這項修正條文預計從2024年1月1日實施。

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