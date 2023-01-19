今年台灣經濟 外冷內溫

今（2023）年的經濟如何？愈晚出爐的預測愈保守，中研院估2023年經濟成長只有2.41％，國發會與主計總處官員一致認為，隨著全球景氣降溫，今年的台灣是「外冷內溫」，不過，如果大陸疫情趨穩，美國升息放慢、歐洲能度過能源危機，那麼，台灣今年的經濟仍有曙光。

依各機構預測，主計總處在2022年11月底預測，認為2023年經濟成長雖不保三，還有2.75％，隨後央行估2.53％，最後中研院估2.41％，愈晚的預測，對今年的經濟看法愈保守。

國發會官員表示，2022年全球經濟的主軸是通膨，大家都在因應物價上漲，而2023年全球經濟的主軸是衰退，各國都在避免衰退的出現。這段期間美、歐升息是為了抑制通膨，但升息的副作用已出現，全球景氣降溫，貿易量擴張趨緩，2022年9月起台灣出口已連續四個月衰退，11、12月的衰退幅度更高達12～13％。

依主計總處預測，出口衰退還要延續到今年第二季，估計上半年出口將衰退5.6％，在出口衰退下，今年經濟成長只有2.75％，創下近七年最低。國發會官員表示，大家的看法之所以偏向保守或悲觀，主因美國暴力升息，可能導致經濟硬著陸，如果美國升息步調能緩下來，歐洲也能度過嚴冬的能源危機，加以大陸解封後的情況能趨於穩定，則今（2023）年的經濟還是有曙光的。

隨著出口衰退、工業生產下滑，台灣今年會發生經濟衰退嗎（經濟成長率轉負值）？主計總處官員表示：「不會，台灣只曾在2001、2009年由於網路泡沫、金融海嘯發生過經濟衰退，綜合最新數據研判，台灣今年不致於出現衰退。」

主計總處官員解釋，雖然美國升息、歐洲能源危機、大陸疫情升溫，俄烏戰爭膠著，會讓全球景氣降溫，但同時各國邊境管制一一解除，觀光、旅行、商務交流快速成長，這會帶動各國的消費及服務輸出，有助今年經濟成長，這個動能是可期待的。

還有另一個內需動能也是可以期待的，主計總處預測今年民間消費成長5.48％，這是1999年以來最高，即近25年最高，主計總處官員認為，這一方面是基期偏低使然，但另一方面也是由於疫情趨穩，生活邁向常軌，民間消費動能快速恢復所致，這也是支撐今年經濟成長的重要動能。

至於政府還稅於民，發給每人六千元現金，經濟部官員指出，發現金雖不及往年消費券所產生的「誘發效果」，但仍會有激勵消費的作用，對零售、餐飲還是會有些幫助。

國發會官員表示，目前看來，今年台灣經濟仍是「外冷內溫」，然而全球情勢瞬息萬變，美國、中國大陸這兩個世界經濟引擎則是觀察的重點。主計總處官員表示，主計總處將在2月下旬召開國民所得評審會議，依據最新情勢，修正經濟成長預測。