氣候變遷法三讀通過 工商協進會提8建言

《氣候變遷因應法》三讀通過，碳稅即將開徵，工商協進會11日提出八點建言，促政府速定相關子法，碳費徵收須考量企業整體競爭力、日後超徵稅收提撥一定比例協助企業溫室氣體減量等，以減少對工商界的衝擊。

工商協進會指出，《氣候變遷因應法》三讀通過，是「起點而非終點」，仍有許多困難亟待克服，因此提出八點建議與呼籲：

一是，加速訂定相關子法。應加快訂定相關子法，明定合理配套措施，並持續聽取利害關係人之意見，以降低未來執法上可能產生之爭議。

二是，碳費徵收須考量企業整體競爭力。碳費將於2024年起先針對 287 家排碳大戶優先徵收，包括界定直接排放量及間接排放用電量之範圍、自主減量計畫的優惠費率，以及不同產業的檢核目標等，都須進一步明確定義。

三是，儘速建立與國際接軌的碳排放交易制度。鄰近的韓國、日本、新加坡、馬來西亞和印尼等都已成立碳權交易所，建議參考國外經驗，儘早建立碳權交易所，開放自願性碳交易市場，降低企業的碳權交易成本，以激勵國內低碳科技的開發與循環經濟的形成。

四是，全力協助中小企業進行碳盤查。碳盤查是加強企業減碳能力的首要關鍵，應擴大驗證量能，協助中小企業實施碳盤查，並建議依據產業類別及規模大小，規劃分級輔導機制，確實滿足各產業與規模的中小企業在資訊、人力、資金等資源上需求。

五是，積極推動新能源布局。絕大部分的廠商認為，從「能源結構著手，強化潔淨能源發展及建立儲能設施」是政府推動碳中和的最佳策略，包括加速新能源的開發，以及任何能源選項，都應列為考慮。從能源結構調整，減少能源部門的碳排放，才是根本之道。

六是，應將日後超徵稅收提撥一定比例協助企業溫室氣體減量。建議政府日後若有超徵稅收，應優先考慮提撥固定比例，用於協助企業發展低碳、負碳、能資源再生循環技術，以及補助獎勵產業溫室氣體減量投資，加速排碳大戶儘速達成目標。

七是，應密切關注是否產生綠色通膨效應，並有效落實公正轉型。政府應擬定具體策略與方案，協助企業妥善因應面對衝擊，同時具體落實公正轉型，對受影響之產業、地區、勞工及消費者等不同族群，提供必要的協助。

八是、建議政府與金融主管機關規劃金融業獎勵與誘因，善用金融業肩負資金引導之角色，加速協助各產業進行低碳轉型。

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