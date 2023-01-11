原能會主委謝曉星涉性騷 即日起免職

原能會主委謝曉星涉性平案件，行政院今（11）日公布調查結果，認定謝曉星對女性部屬言行成立性別歧視及敵意工作環境性別騷擾。謝曉星在得知調查結果後已請辭，蘇揆也要求即日起免職。

行政院新聞稿指出，某週刊於2022年10月間報導謝曉星對女性部屬之言行疑似涉性騷擾事件，行政院長蘇貞昌立即指示由秘書長李孟諺召集組成專案小組。

行政院說，歷經3個月，約詢原能會相關職員15人及被調查人謝曉星。經專案小組於2023年1月9日召開評議會議討論調查報告，一致通過認定謝曉星對女性部屬言行成立性別工作平等法第7條性別歧視及同法第12條第1項敵意工作環境性別騷擾。

專案小組認定結果簡要說明如下：

(1)被調查人對秘書或機要選任，以及對部屬工作配置及請假對待，因性別而有不當差別待遇；另於選任秘書或機要人員標準及進行面試時，關注受僱者身高、年齡、外貌、星座、血型及家庭或婚育情況等無關工作能力私人問題，成立性別工作平等法第7條性別歧視。

(2)被調查人對部分女性部屬有緊盯注視、過度接近或肢體接觸，以及評論女性部屬之身材、化妝或衣著打扮等言行，構成性別工作平等法第12條第1項規定要件，成立敵意性工作環境之性別騷擾。

(3)謝主委於得知本案調查結果後，旋即表示請辭主委乙職。 行政院說，該案調查結果，蘇貞昌認為謝曉星違反性平不當言行，影響公部門聲譽，有負人民之信賴付託，情節重大，已不適任主委職務，即日起免職。

行政院說，謝曉星身為部會首長，位居要職，而人民對政務官的言行表現期待甚高，其動見觀瞻理當嚴格自持、謹言慎行、以身作則、為人表率，但經專案小組調查認定其竟對女部屬有性別歧視及敵意工作環境之性別騷擾等不當言行，實屬不該，行政院對有政務官員涉此違反性平事件深表遺憾，對該件相關女部屬之人格尊嚴所造成之負面影響或傷害表達歉意，並決定除公布本案調查報告外，另移送監察院調查究責。

行政院說，在該件個案進行調查同時，也啟動盤點檢討現行防治性騷擾機制有無不足之處，發現針對行政機關首長涉性騷擾事件，以及雇主本人在職場所為性騷擾之處罰，現行法令規定處理機制未盡完備，政委羅秉成已召開相關會議，指示各部會應修正性騷擾防治相關規定，以完備行政機關之性騷擾案件處理機制，並強化對被害人保護，落實性騷擾防治；另亦責成性別平等處督導各機關加強公務人員（含政務人員）之性別平等教育訓練與宣導，強化性別騷擾防治意識。