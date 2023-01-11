中華快遞發起罷工投票 恐衝擊上百家銀行

中華快遞企業工會11日發起罷工投票，並提出包含加發績效獎金等三大訴求。理事長陳宏春表示，若是投票通過，預計採取突襲式罷工。

中華快遞為中華郵政子公司，主要負責本土銀行的支票、文件配送，是金融體系重要一環。2022年7月中華快遞企業工會曾發動罷工，提出外包派遣、全面調薪5,000元、薪資結構參考郵政母公司等三大訴求，後來在資方承諾下落幕。

中華快遞企業工會2022年11月28日與資方進行勞資爭議調解不成立，因此在2023年1月11至14日舉行罷工投票。勞方訴求主要有三項：第一是建立調薪制度，每年固定調薪至800元；第二是要求「同工同酬」，調薪應該參考年資，任職較久的應另外加給工資，但避免同工不同酬的問題；第三是加發每人1.5個月的績效獎金。

陳宏春指出，原先績效獎金都有發到2.5個月，2022年跟往年一樣都有賺錢，稅前淨利有超過1億元以上，卻僅有發1個月，而中華快遞員工也僅約200人，不至於發不出來。資方曾表達會延後發放，卻給不出日期，因此很難接受這樣的結果，因此要求加發1.5個月。

陳宏春也說，之前的調薪都沒有結果，因此希望中華快遞會給一個明確的結果。針對同工不同酬的部份，陳宏春說，同樣的工作因為進入公司時間不同可能會有超過1萬元以上的落差。

據悉，初步投票結果將在13日出爐，若是通過罷工投票恐將影響上百家銀行的票據運送。

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