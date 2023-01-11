蘇揆會晤蔡英文遞辭呈？總統府曝談這4點

對於傳出行政院長蘇貞昌將在今（11）日與總統蔡英文的例會中提出辭呈，並於周五提出辭呈，總統府發言人張惇涵以4點回應，並表示有關下階段內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論，若有定案將向各界報告，請各界無須過度臆測。

媒體報導指出，蘇揆將在今日與蔡英文的例會中提出辭呈，並於周五立法院預定休會當天率內閣總辭，新閣揆人選則鎖定前副總統陳建仁，搭配前桃園市長鄭文燦。行政院稍早對此僅重申，如同先前所說，待立院會期結束蘇揆就會和總統做討論。

總統府發言人張惇涵則表示，今早蔡英文與蘇貞昌進行每周例行會晤，就國政相關議題深入交換意見。張惇涵並轉述四點如下：

一、總統與院長就選後多項政策進行檢討與盤整，也都認為後續相關措施，應進行必要性的相對應調整，以回應人民期待。

二、總統對於蘇院長帶領的行政團隊表達肯定與感謝，尤其在面對百年大疫與全球變局當中，行政團隊能夠盡全力穩定經濟、照顧人民。

三、而現階段最優先的工作，是讓今年度中央政府總預算能夠順利審查通過，讓各項國政工作能夠順利推展。

四、下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論，若有定案將向各界報告，請各界無須過度臆測。

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