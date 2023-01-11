張亞中爭取總統選舉提名 推兩岸和合方略

孫文學校總校長張亞中今天宣布爭取國民黨提名參選2024總統，他說，新北市長侯友宜若要參選，沒有落跑問題，不管是侯友宜、國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘，若願意爭取提名，都值得肯定。

繼趙少康宣布有意代表國民黨參選2024總統後，張亞中今天也召開記者會，宣布參與國民黨總統參選人的提名選舉，他表示，他的「兩岸和合方略」是唯一對台灣最有利，北京也可能接受的方案，並承諾當選後，要將台灣打造成為「全球非戰和平區」。

媒體則詢問，侯友宜目前是國民黨內呼聲極高的總統參選人人選，若決定參選是否會有「落跑」疑慮，張亞中說，每個人要參選，他在乎的是，是否能提出對國家更好的藍圖、政策；因此不會有因為擔任縣市長，就不能參選的問題，落跑是見仁見智的事，站在國家的角度來說，只要是能人志士，不管是朱立倫、侯友宜、郭台銘，願意爭取國民黨提名，都值得鼓勵與肯定。

至於國民黨是否要辦理總統提名人初選，張亞中表示，制度才能讓團體走得更久，一個政黨必須要有理念、制度，公平、公開的競爭，去年他參選黨主席時就提議，2022、2023年就應將大選的初選制度訂好，讓大家能公平、公正、公開競爭。

此外，張亞中指出，如果自身的力量還不夠，可以與其他政黨合作，國民黨要與前台北市長、民眾黨主席柯文哲合作，這當然可以，但合作的第一步，要先討論兩黨在哪些政策能互通有無，他也說，人與人的合作絕對可以進行，但必須要先確定路線、理念、論述、方向等事項。