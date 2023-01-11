小三通春節專案啟動 申辦金馬證件數暴增

移民署南區事務大隊金門縣服務站今天表示，金馬地區民眾春節交通專案公布至實施以來，俗稱「金馬證」的「台灣地區（金馬澎）多次入出境證」申辦暴增，去年12月至今已達761件。

依據「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，在金馬澎設籍6個月以上的民眾，可以向移民署申請發3年效期的多次入出境許可證，前往中國。

金門縣服務站表示，兩岸小三通自2020年2月10日起因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航至今近3年，金馬澎地區民眾所持有的「金馬證」多已過期，3年來罕有民眾申辦；但自行政院去年12月22日公布「金馬地區民眾春節交通專案」後，金門服務站即陸續湧入申辦人潮。

金馬春節交通專案已於1月7日上路，移民署金門縣服務站視察劉焰輝接受中央社記者訪問表示，統計自去年12月到昨天為止，申辦金馬證案件為761件；不過，若持有效中華民國護照，無須辦理金馬證，也可搭乘小三通客船出境。

金門服務站指出，民眾如計劃辦理金馬證，必須在金馬澎設籍滿6月以上，檢附申請書、2年內新拍照片1張、國民身分證正影本，到設在水頭商港旅客服務中心大樓內的服務站臨櫃辦理，5個工作天即可領證。

此外，針對偏遠地區及不便親自到站申辦的民眾，移民署金門縣服務站每月都安排行動服務，民眾可在指定時間到各鄉鎮公所服務台移民署據點辦理送（取）件服務，省去舟車勞頓及等候時間；相關據點資訊可撥打（082）323-695金門縣服務站洽詢。

金門縣服務站主任廖蔚蘭並提醒，由於目前仍是疫情高峰，搭乘春節交通專案船舶入境民眾，仍應做好防疫及自我保護措施，降低染疫風險；另為防範非洲豬瘟，赴中國民眾應避免前往畜牧場，入境時切勿自境外攜帶或輸入肉品，違反規定將處以罰鍰，最高可達新台幣100萬元。

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