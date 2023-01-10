氣候法12項子法 半年內提出

立法院10日三讀通過《氣候變遷因應法》修正案，將2050淨零碳排明確入法，並授予子法訂出碳費相關規則。減碳辦公室主任蔡玲儀表示，未來半年內會訂定碳費徵收、溫管基金收支辦法、碳盤查等12項子法逐步優先訂出，並且會與產業溝通後再公布。

立法院10日三讀通過「氣候變遷因應法」，這次修法訂出7章63條，環保署表示，這次修法明確展現政府淨零碳排的規劃，對外明確展現台灣邁向淨零排放目標決心，對內則是建構更為韌性的氣候法制基礎。

根據規劃，這次修法增訂對排放源得徵收碳費，蔡玲儀說，過去已經進行相關討論，首波會以每年排放量在2.5萬公噸以上直接與間接排碳大戶開始徵收，且會由大至小，目前已盤點出直接排放約287家，高用電量間接排放約250家，都會進行碳盤查，不過後續碳費規範及徵收方式，會在子法中進一步討論。

至於後續碳費要訂定多少， 環保署回應，由於還需要與產業溝通，並且要確保能與國際接軌，還需要再多討論，對於費率沒有鬆口。至於被問到未來是否會課徵碳稅，蔡玲儀回應，目前仍是碳費先行，且會由大到小進行相關收費，預估納管業者已涵蓋約6成排放量，再來會評估碳費徵收機制施行減量效果，之後提交到永續會，後續討論是否會由財政部研議碳稅，沒有一定要課徵碳稅。

另外在碳交易部分，蔡玲儀指出，由於這涉及層面廣，會委托金融主管機關或指定機構辦理額度交易，且由於涉及到金流，因此社會大眾會關切透明度，至於會由哪家機構辦理，則會由金管會指定。

而事業、各級政府也可以提出自願減量專案，減少溫室氣體排放計畫，向中央申請取得減量額度，未來可以開立帳戶，取得額度在平台抵減、交易。

蔡玲儀指出，法規並不禁止事業單位購買國外碳權，但要在國內抵減，就要符合國內的認可準則；相關規範都會在子法中訂定，購買國外碳權只能使用一定比例，目的是為了以國內減碳優先。