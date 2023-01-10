今年底累虧估逾5,400億 台電3月爭取電價合理化

受到戰爭影響全球能源價格高漲，台電虧損嚴重。台電代理董事長曾文生10日表示，台電去年累積虧損達2,675億元，今年預計會再虧損2,785億元，光這二年累計虧損逾5,400億元，面對龐大債務壓力，不能只有單一解方，除了補貼、政府1,500億元增資外，也會適時向電價審議委員會爭取電價調整空間。

曾文生表示，台電中油兩家國營事業扮演重要角色，是避免國內遭受嚴重通膨衝擊的第一線消波塊，吸收漲幅揹負一定債務壓力，讓政府有餘裕可以處理國內狀況。面對不斷台電虧損，曾文生說，處理帳務會需要時間，因為兩家國營事業做出貢獻，相信政府一定會給予支持。

曾文生指出，由於2022年因燃料價格造成虧損，累積虧損達2,675億元，預估今年還會再虧損2,785億元，至2023年底累計虧損逾5,400億元。他說，國際做法大多是混合式做法，無法光靠單一解方解決債務。

他指出，行政院已編列1,500億的特別預算用來增資，台電會再發行500億特別股，並且最後還是要因應國際能源價格，今年在3月在電價審議委員會中，提出相關電價成本，希望爭取委員支持合理反映成本。另稅收超徵1,000億，部分拿來作為電價補貼，但實際金額由行政院分配，能否平抑電價，目前還未討論細節。

此外，台電也展望再生能源發展，台電統計，2022年再生能源總共發出215億度電力，佔整體發電占比8.6％，預估2023年發電量上看300億度，發電占比可以提升到10％以上。