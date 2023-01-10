平均地權條例三讀 炒房最重罰5,000萬

為遏止投資客揪團炒房，立法院會10日在朝野無人反對下，三讀通過《平均地權條例》修正案，祭出5重拳遏止炒房，炒房行為最高處5,000萬元；同時增訂私法人購屋採許可制；未來私法人購屋應檢具使用計畫，並經內政部許可，且5年內不得辦理出售，避免投資炒作住宅。

內政部代理部長花敬群表示，這次修法主要目的是為打炒房，健全房市交易秩序，但不會影響市場正常交易；就長期而言，將有助於引導市場回歸穩健發展。

受矚目的是，民進黨團提出附帶決議，針對私法人購買宿舍、參與或實施都更危老，申請書表予以簡化，內政部在受理私法人申請需經許可案件，以7個工作天完成審查為原則。打炒房祭重罰規範母法經總統公布後即生效，但攸關禁預售屋換約、私法人購屋採許可制等5項子法，預計拚3個月完成公告，由行政院公布上路。

不動產業界擔心私法人購買住宅採許可制，會妨礙都更危老推動、審查時間過長、未有明確標準、與房地合一稅重複限制等疑慮。

內政部強調，私法人購買住宅做都更、危老等項目的審查，將明確規範申請書表，採簡捷申請審查程序，申請案件原則在7個工作天內完成審查。

私法人購買住宅參與或實施都更危老等「需經內政部許可」項目，將於授權辦法中明訂審查標準，基於資料保護原則，審查後不會公告相關訊息。另針對部分都更危老整合階段因實務需求而需移轉案件，將在制定授權辦法時邀各界研商，以不影響私法人經營或推動都更危老整合效率及時程為原則。

這次修法共有五大重點，包括：

一、限制換約轉售：簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告特殊情形外，不得讓與或轉售第三人，建商不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬至300萬元。

二、重罰炒作行為：明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，將按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5,000萬元。

三、建立檢舉獎金制度：民眾對不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，可檢具事證向地方政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。

四、建立私法人購買住宅許可制：私法人購買住宅將依其取得之必要性及正當性，分為「免經許可」及「需經內政部許可」2類；其中「需經內政部許可」，於取得後並將受取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記之限制，以防杜藉其後續變相轉作短期炒作。

五、解約申報登錄：預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報實價登錄；違規者將按戶（棟）數處罰3萬至15萬元。

延伸閱讀

2023房市恐價量同步下修1成

楊玉全：政府集體霸凌建築業

平均地權新法上路 銀行業：房市賣壓更大

私法人購宅、預售屋轉售 禁令有例外條款