蘇建榮批還稅於民不對 政院撇不同調

政府即將每人發放6,000元，前財政部長蘇建榮認為還稅於民是「假議題，也是不對的」，超徵稅收應該要照顧弱勢，遭質疑與政院不同調。對此，行政院長蘇貞昌今（10）日表示，相關政策都往同一個方面走，沒有不同調的問題。

蘇揆10日出席111年鳳凰獎楷模表揚典禮，媒體問及蘇建榮說，超徵不應該普發還稅於民，而是應該要照顧弱勢，跟政院是不是不同調？

蘇揆說，稅收超過預期，這是全體國人共同努力，而3,800億元就是要用來給弱勢民眾的照顧、強韌經濟，以及勞健保的撥補、店家補貼因應等等，這些做法跟蘇建榮的想法、講法都是一致的，而這也要感謝過去蘇建榮在內閣的時候許多的貢獻。對於相關的運用，也都往這一方面在整理，沒有什麼不同的問題。

針對新科立委王鴻薇批評，發放現金要舉債，不是經濟共享，而是債務共享，蘇揆說，稅收的超乎預期，動用要等到7月審計結果出來，而開年後要發現金，就是動用稅計賸餘，這都是依據預算法的相關規定，等到7月審計通過後，再撥補回來就可以，沒有增加人民的負擔，這一切都是依法進行，如果有不了解，可以請在各方面多研究。

針對外傳上周三視察曾文水庫是臨時的行程，還取消和總統蔡英文的每周例會，那有事先跟總統溝通過嗎？

蘇揆說，總統、院長隨時都可以見面，而曾文水庫水情緊急，嘉義、台南有許多灌區都因此停灌，我們趕到曾文水庫去視察現場，大家一起就相關問題了解。

蘇揆說，這是非常重大的事件，總統事前也知道，總統和行政院的幕僚之間，也都隨時溝通，不必做無謂的猜測，或做無謂的捕風捉影。

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