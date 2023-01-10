1/10疫情｜本土＋24,503例 境外＋560例

疫情指揮中心10日公布國內新增25,063例COVID-19確定病例，分別為24,503例本土個案及560例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。今日新增的病例數較上週二少146例，減少約0.6％。

指揮中心表示，今日新增之24,503例本土病例，為11,396例男性、13,092例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,759例），台中市（3,207例），高雄市（2,997例），台北市（2,719例），桃園市（2,335例），台南市（1,990例），彰化縣（1,099例），新竹縣（695例），苗栗縣（671例），屏東縣（660例），新竹市（592例），雲林縣（544例），南投縣（394例），嘉義縣（383例），基隆市（356例），宜蘭縣（346例），嘉義市（272例），花蓮縣（175例），金門縣（119例），台東縣（116例），澎湖縣（69例），連江縣（5例）。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為13例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年12月7日至今（2023）年1月6日，死亡日期介於去年12月27日至今年1月7日。

指揮中心說明，今日新增560例境外移入個案中，為319例男性、241例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月10日至今年1月9日。

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