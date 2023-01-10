平均地權修法打房？李同榮：打假球鬧劇

平均地權修法打炒房，10日在立法院三讀通過，房市趨勢專家李同榮直指：這不是真打房，而是一埸打假球的鬧劇，他並提出三大觀點，認為「打炒房時點不對」、「打炒房方向不對」、「打炒房對象不對」。

他指出，第一，在已沒炒作空間的市場打炒房。在九合一大選前其實政府已發現房市正在降溫，短線投機也已收斂，當房價漲不動時，短線投資客只會逃，不會炒，因此選前平均地權修法打房條例並未被列入優先法案，然而九合一敗選後，政府警覺年輕人選票大量流失，不得不找出待罪羔羊，因此以打炒房能痛快人心之名，火速的將法案送交一讀，並不經朝野協商直接進入二、三讀程序，請問：在沒炒作空間市場打炒房，是不是打假球？

第二，不打炒作土地現行犯，只管打房：很多人炒作引發高房價，其實，是高房價才引發炒作市場，要根絕炒作就要先找出高房價的核心起源因素，而高房價的核心因素有二：其一，就是土地炒作，其二就是租賃市場被壟斷炒作。而土地價格是麵粉，房屋價格是麵包，而炒作麵粉的最大兇手卻是來自政府在高房價時趁勢標售精華土地，促使地價屢創新高，這才是房市炒作的最大咖，因為年輕人對房屋價格高漲比土地價格高漲感受較深，所以打房不打地就是一場假球。

第三、縱容租賃市場被壟斷炒作而只管打房。高房價另外一個核心因素就是「租賃市場的壟斷炒作」，都會租金連漲17年，租賃黑市被縱容無法杜絕，反而包租公可以坐擁多戶不必繳囤房稅，又可化身公益房東享受減稅與裝潢補貼，難怪低總價小坪數市場被一大群包租公與投資客壟斷，租賃投資客炒高房價，包租公炒高租金，而租賃市場全面實價登錄「可為而不為」，縱容租賃黑市，租賃政策已敗壞到極點，政府不打炒作現行犯，光提不務實際便宜行事的打炒房政策，不就是一場假球鬧劇？

李同榮直批，平均地權修法條例倉促上陣，在房地合一稅2.0已經有重稅打擊炒房的政策下，有法不管，再增添多少法令都會漏洞百出，引發更多執法上的困難。然而敗選之後，這也是政府逼不得以的「一石三鳥」之計，不但炒房當敗選戰犯，拿打擊高房價為名，當作祭品，且趁房市已降溫，搶先收割政績，再演一場假球給年輕人看，目的就是爭取流失選票，可謂一石三鳥。

李同榮最後指出，放任土地標售炒高地價、放任租賃市場嚴重被壟斷、縱容租賃黑市橫行、放棄暨有打炒房法令不嚴格執行再增更多法令，在在證明平均地權五重拳的確是一場打假球的鬧劇。

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