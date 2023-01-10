三讀了 平均地權打炒房條款5大重點1次看

立法院今日三讀通過《平均地權條例》部分條文修正草案。圖／本報資料照片
立法院今日三讀通過《平均地權條例》部分條文修正草案。圖／本報資料照片

平均地權打炒房條款三讀 嚇阻投機客

立法院今日三讀通過《平均地權條例》部分條文修正草案，內政部代理部長花敬群表示，這次修法主要目的是為打擊炒房，健全房市交易秩序，但不會影響市場正常交易；就長期而言，亦將有助於引導市場回歸穩健發展，協助不動產產業永續經營，並保障國人購屋權益與居住正義。

內政部強調，住宅是用來居住，而非是用來投資炒作的商品。近年來，因經濟成長，促使房市購屋需求及交易熱絡，投資客或部分業者，趁勢藉由預售屋換約或營造熱銷搶購等手法，炒作哄抬房價，並將高房價成本轉由全民負擔，所以內政部特別推動「平均地權條例」修法，以防杜炒作行為。這次修法五大重點如下：

一、限制換約轉售：簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬至300萬元

二、重罰炒作行為：明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，將按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5,000萬元

三、建立檢舉獎金制度：民眾對於不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，可檢具事證向地方政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。

四、建立私法人購買住宅許可制私法人購買住宅將依其取得之必要性及正當性分為「免經許可」及「需經內政部許可」2類；其中「需經內政部許可」，於取得後並將受取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記之限制，以防杜藉其後續變相轉作短期炒作。

五、解約申報登錄預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報實價登錄違規者將按戶（棟）數處罰3萬至15萬元
此外，這次修法也配合修正地方政府地價評議委員會組成成員，除刪除地方民意代表及其他公正人士外，並明定專家學者與民間團體代表的委員比例不得少於1／2，以強化該委員會的專業功能。

有關私法人購買住宅許可制部分，已將私法人因必要及正當用途取得住宅之情況納入修法規範，將不會影響私法人未來必要的業務營運。例如近期業者最關心之推動都更危老重建部分，目前已規劃將參與都更危老或一般合建，而依合建分售、合建分屋契約或合建附買回條款取得住宅之情形，納入「免經許可」項目，且不受5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記之限制；另因參與都更危老重建而需事先購入住宅進行整合之情形，雖將納入「需經內政部許可」項目，但會在子法規定提供便捷程序，以不影響現況為原則。此外，申請案件原則也會在7個工作天內完成審查，讓合理的交易需求順利運行。

在修法期間社會各界或業者所提建議，都已納入修法或未來子法訂定時考量，並將以不影響正常交易及符合實務需要為原則進行規劃。內政部後續也將儘速邀集相關機關及公會進行討論，同時於子法中明確規範應備文件，以及簡捷申請與審查程序。另本次修法重罰炒作行為規定，將於總統公布修正後生效施行外，其餘規定將俟完成子法擬定後，再另報請行政院核定施行日期。

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工商時報 彭媁琳

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