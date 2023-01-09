平均地權條例拚10日三讀 4規定需訂定子法

針對不動產業界關注平均地權條例修正案，民進黨總召柯建銘9日表示，將支持行政院版，希望10日院會處理。但在一些行政程序上有疑義部分，會用附帶決議方式處理，把它弄清楚。知情人士表示，未來免經許可及需經許可項目，均採正面表列公告，隨時滾動檢討增加樣態，內政部盼拚母法通過後三個月內，完成子法公告上路。

民進黨團幹事長羅致政認為，希望10日修正通過平均地權條例，黨團立場就是按照委員會初審通過。他說，9日院會是在確認議程後，就繼續進行總預算案協商，最快10日才能對氣候變遷因應法進行二、三讀程序。

立院民進黨團於9日院會提出變更議程，將《平均地權條例》修正案改為第一案，預計10日院會進行處理，針對私法人購屋採許可制等外界有疑慮部分，綠營黨團會議有所討論，並達成支持政院版共識。

柯建銘表示，黨團會提附帶決議把一些行程程序有疑義部分弄清楚，例如私法人購屋改為許可制，相關審查程序不能曠日廢時，要能迅速審查，希望多數在一周內完成，不能定一個政策阻礙危老都更，除非特殊案例。對此，知情高層表示，立院附帶決議應是以平衡角度，處理業界擔憂事項，內政部強調新法不溯及既往，不會趕盡殺絕，業界不必擔心。

針對限制私法人購屋，朝野及業界爭議仍大。知情官員表示，母法通過後會立即邀不動產公會座談溝通，討論子法方向，針對「免經許可」及「需經內政部許可」二大類別，會採正面表列公告，屆時會和業者就個案各種樣態討論，如合理的項目都會列入正面表列，即使初期未列入，隨時可滾動檢討，不必修法，業界毋需過度憂慮。

未來私法人若要購買住宅房屋，應檢具使用計畫，經內政部許可，原則容許做員工宿舍、長期出租或都更危老取得產權進行整合所需，並規定五年內不得移轉。

官員表示，平均地權條例10日三讀後，經總統公布有些條文可立即上路，但針對限制預售屋換約、私法人購屋許可制、預售屋解約實價登錄、檢舉獎金制度等四項規定，均需訂定子法，由行政院另訂「日出時間」。