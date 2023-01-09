媒體議價跨部會議 政院要數位部續當平台

有關媒體議價，大型數位平台與新聞業者四場對話甫落幕，行政院今（9）日召開跨部會會議就雙方共識做進一步討論。據悉，會上除了確定「新聞有價」，政委吳政忠也指示數位部持續當平台，促進雙方對話，並不排除中長期會立法。

關於媒體業要求跨境大型數位平台分潤議題，行政院日前要求促成數位平台與新聞業首次對話，共計四場，並於去年12月26日落幕。當時數位部表示，會將共識提到行政院跨部會小組再做討論。

行政院9日下午召開跨部會會議，據悉，會上除了確定新聞有價外，吳政忠也請相關部會不要太急，並請數位部繼續擔任好平台角色，促進雙方繼續溝通，同時也不排除中長期會走向立法。

此外，會上也談到，短期政府應該要讓新聞業者安心，就算科技不斷演變，其工作權也不應該被剝奪。相關部會都要持續關注數位發展狀況。

另有知情官員透露，會上也討論到，儘管四場對話中，平面跟電子媒體有些意見不同，是比較棘手問題，但基本上還是感到很正面，好的意見會留下來。針對一些小型雜誌，還是應該要聽取他們意見；介於平面跟電子間的新型態媒體，也要多加溝通，盡量不要偏廢。

該官員說，有關媒體議價不會一時就有結論，科技工具發展會讓新聞媒體產生改變，也是不可避免的事，更應小心應對。不可否認，數位科技也有它的貢獻，要從中找到平衡點。

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