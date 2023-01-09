111年事業移工平均薪資逾3萬 看護工2.1萬

勞動部今天公布統計，去年事業移工（製造業及營建工程業）總薪資平均為新台幣3.2萬元，較前一年增加1,762元；家庭看護工平均薪資為2.1萬元，增324元。

勞動部發布新聞稿表示，為了解事業面及家庭面雇主對移工管理、運用及相關政策看法與移工工作概況，於去年7月至8月辦理「111年移工管理及運用調查」，今天公布統計結果。

根據資料，事業面（包括製造業及營建工程業移工）總薪資平均約3.2萬元（其中經常性薪資為2萬6,066元，加班費5,619元），較前一年度增加1,762元，主要是受基本工資調升影響；外籍家庭看護工總薪資平均約2.1萬元（其中經常性薪資1萬7,961元，加班費2,135元），年增324元。

在事業移工部分，約4成2製造業雇主有申請附加移工，其中2成4未足額引進，主要原因包含「疫情影響」最重，其次為「成本考量」及「引進移工已符合人力需要」。

外籍家庭看護工部分，每日實際工作時間平均約10小時，假日都有放假或部分放假者合占49.4%，而選擇不放假的原因以「想賺取加班費」最多。

勞動部進一步調查，如果未來外籍家庭看護工於假日休假，約7成4雇主有替代照顧方案，以「由家人照顧」最多，「申請政府喘息或居家服務」占不到2成。

另外，3成5事業面雇主僱用移工時有困擾，以「語言不通」、「工作態度或紀律不佳」最多；家庭面雇主有困擾者約占2成1，最主要原因同樣為「語言不通」，其次是「愛滑手機、聊天」、「要求調整薪資」等。

勞動部表示，這次調查計回收有效樣本8,580份，含事業面（製造業及營建工程業）雇主4,573份；家庭面雇主4,007份。

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