私法人購屋許可制 有條件放寬

立法院院會最快9日三讀攸關打炒房的《平均地權條例》修正案，惟建商針對私法人購屋採許可制反彈甚大，成最大癥點及變數。內政部代理部長花敬群8日強調，舉凡都更、危老重建及合建分屋等分回住宅，正常開發及必要業務都不會受到限制，也不受5年不得移轉出售限制，子法會明訂清楚，新法不溯及既往。

知情官員表示，平均地權條例已出委員會，原則無需協商，但綠營黨團內部呈兩派意見，9日黨團會議將討論，再決定是否要拉下來協商。若不用協商最快9日三讀，若要協商13日也一定來得及三讀。最大癥結點是私法人購屋採許可制部分，仍待討論或修改文字。

為化解業界及立委疑慮，內政部8日緊急發出聲明稿指出，已將私法人因必要及正當用途取得住宅情況納入修法，不會影響未來必要業務營運，請業者放心。

花敬群表示，未來私法人購屋採許可制將依其取得必要性及正當性，分為「免經許可」及「需經許可」2類。免經許可項目，將包含私法人依法或經營必須取得情形，例如金融機構或AMC資產管理公司依法行使抵押權或承受不良資產、或依土地法優先購買共有住宅等。

另業界最關切的都更、危老及一般合建，花敬群說，依合建分售、合建分屋契約或合建附買回條款取得之住宅，或私法人（因出資或地主身份）直接參與都更或危老分回的房屋，都不受私法人購屋限制，也不受5年內不得出售管制，將納入免經許可項目，以利私法人後續作必要處分。

至於需經許可項目，包括私法人取得住宅用途具正當性，例如作為員工宿舍或具規模性之出租，以供居住使用；另業者最關心因參與都更危老重建而需事先購入住宅以進行整合，也將予以納入，將受「取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記」等限制，以防杜藉其後續變相轉作短期炒作。

花敬群強調，政府積極推動都更及危老重建，不會綁自己手腳。對實施都更危老重建需申請許可取得住宅以利整合，內政部將規劃適當申請方式，例如可事先申請預計實施都更危老重建街廓，後續免再逐戶申請。未來辦法會明確規範申請書表，簡捷申請及審查程序，不會影響私法人經營或推動整合效率與時程。

內政部強調，修法將不溯及既往，業者如在修法施行前已簽訂契約出售住宅給私法人，在修法施行後不受許可制限制。另修法前簽約購預售屋、修法後才交屋，也不受5年不得出售管制。