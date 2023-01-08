領普發現金6,000元 數位部提兩種可能方法

蔡政府去（2022）年稅收超徵4,500億元，行政院拍板將還稅於民，每人普發現金6,000元，並加碼加低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，至於發放方式，先前傳出有三大方式在討論，包括直接入帳、ATM請領及郵局臨櫃領取等，但尚未定案。

數位發展部對此表示，「振興五倍劵」上網登記綁定、「孩童家庭防疫補貼」事前線上申請等系統建置，都已經有相關做法可以參考，並建議透過簡明易懂的政府網址（例如振興五倍劵：5000.gov.tw）發放，讓民眾容易辨識記住，同時相關部會也會強化說明對民眾宣傳。

若以「孩童家庭防疫補貼」為例，第一階段領取方式就分為「網路申請與領取」和「實體ATM請領」，第二階段則是透過郵局臨櫃領取；「網路申請與領取」，透過透過手機、平板、電腦等多種載具，上網登錄健保卡號、金融機構帳戶號碼等資料，登錄成功後，進行金融帳戶與身分資料核驗作業，經核驗確認後，補貼將直接匯入登錄的金融機構帳戶中。

二是實體ATM領取，可持全國373家金融機構任一提款卡，至實體ATM插入提款卡、輸入提款卡密碼等程序，即可領取補貼。這方式也可做為普發現金的參考方式。

（旺得富理財網 黃順德）

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