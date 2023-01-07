3地方禽場 確診H5N1高病性禽流感

動植物防疫檢疫局7日表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣台西鄉1黑羽土雞場（8週齡，6,480隻）、嘉義縣六腳鄉1古早雞場（8週齡，6,936隻）及台南市佳里區1肉鵝場（7週齡，1,088隻）確診H5N1亞型高病原性禽流感（HPAI），已依標準作業程序完成該等禽場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

2023年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計3例（陸禽2場、鵝1場）。

防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）2022年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國至今日已有59禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支），日本至今日已有65禽場（含關聯場）確診H5N1亞型HPAI（創該國禽場案例數新高）。台灣目前進入候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。

防檢局指出，近日早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場及產銷業者留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實人車門禁管制、人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

防檢局提醒，早期發現即時處置為控制及防範疫病傳播之最高原則，務請業者每日自主觀察場內家禽健康狀況，提高警覺、立即通報、即時處置，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且另處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。