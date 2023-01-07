1/7疫情｜本土＋24,132例 境外＋290例

疫情指揮中心7日公布國內新增24,422例COVID-19確定病例，分別為24,132例本土個案及290例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。新增的病例數較上週六少1,542例，減少約6％。

指揮中心表示，今日新增之24,132例本土病例，為10,875例男性、13,244例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲多以上，個案分布為新北市（4,875例），台中市（3,139例），高雄市（2,718例），台北市（2,683例），桃園市（2,596例），台南市（1,961例），彰化縣（1,082例），新竹縣（781例），新竹市（656例），苗栗縣（533例），屏東縣（523例），雲林縣（456例），基隆市（382例），嘉義縣（377例），宜蘭縣（338例），南投縣（338例），嘉義市（225例），花蓮縣（160例），台東縣（133例），金門縣（98例），澎湖縣（70例），連江縣（8例）。

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為34例男性、27例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年9月12日至今（2023）年1月4日，死亡日期介於去年9月12日至今年1月4日。

指揮中心說明，今日新增290例境外移入個案中，為193例男性、97例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月7日至今年1月6日。

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