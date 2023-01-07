2022年稅收確定創新高 首度突破3兆元

財政部10日將公布最新稅收統計，由於累計2022年前11月稅收3兆797億元，首度突破3兆元，並提前改寫歷年新高紀錄；預估2022年稅收約可超出預算數4,500億元以上。

2022年11月主要以營業稅與營所稅增加最多，證交稅則因成交量萎縮。預估12月也會是同樣的走勢。

財政部統計，2022年前11月實徵淨額年增3,696 億元，主要以營所稅增加3,237億元、綜所稅增加1,213億元較多，證交稅則年減925億元、貨物稅年減272億元。

2022年1~11月主要稅目包括營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、關稅、遺產稅、菸酒稅與牌照稅的稅收均創歷年同期新高。

而2022年11月單月創新高為關稅、地價稅；累計創新高為關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、地價稅、房屋稅、使用牌照稅、總稅收。

至於已提前達成年度目標的是營所稅、綜所稅、遺產稅、贈與稅、期交稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅、印花稅、總稅收。

營所稅方面，2022年11月實徵淨額78億元，年增加32億元，主因特殊會計年度營利事業之暫繳稅款增加；累計前11月實徵淨額1兆138億元，年增加3,237億元，主因2021年上市櫃公司獲利大幅成長，致結算申報自繳稅額增加，且暫繳申報稅款亦成長所致。

綜所稅2022年11月實徵淨額229億元，較上年同月增加6億元，累計11月實徵淨額6,200億元，較上年同期增加1,213億元，主因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅均增加。

營業稅（含金融業營業稅）11月實徵淨額978億元，較上年同月增加42億元，累計前11月實徵淨額5,337億元，較上年同期增加412億元，主因國內產銷活動穩定，進口礦產品、化學品、電子零組件、小客車等稅額增加，以及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響。

以目前情況來看，證交稅恐難達成2022年度預算數目標，貨物稅與土增稅也是。