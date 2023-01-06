1/6疫情｜本土+27,281 累積破900萬確診

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增27,281例本土個案，較上週五多61例，增加約0.2％。另有395例境外移入以及新增62例死亡。此外，1月4日大陸入境來台旅客共有258名陽性，陽性率21.5％。

指揮中心表示，今日新增之27,281例本土病例，為12,141例男性、15,133例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為32例男性、30例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、56例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年11月13日至今（2023）年1月3日，死亡日期介於去年12月26日至今年1月3日。

指揮中心說明，今日新增395例境外移入個案中，為266例男性、129例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月8日至今年1月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,969,346例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,960,121例排除），其中9,007,371例確診，分別為42,024例境外移入、8,965,293例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,445例COVID-19死亡病例，其中15,426例本土；另19例為境外移入。

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