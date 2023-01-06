轉機客將收500元服務費 一年拚進帳14億

交通部6日公布預告修正草案，擬針對轉機過境旅客收取500元設施服務，目標在2023年第一季上路，若回復疫情前水準一年約可進帳增14億元。

航政司6日預告修正「使用國營航空站助航設備及相關設施費用收費標準」草案，規劃向轉機過境旅客收取設施服務費，預告期共有14天。除了預告期外，還要考量航空公司作業時間，因為業者還必須經歷IATA公告時間，因此時間點較難估計，但目標在2023年第一季儘速上路。

由於考量使用者付費原則，交通部參考日本成田機場、韓國仁川機場及新加坡樟宜機場等鄰近標竿機場，將向轉機過境乘客收取機場設施使用費的模式，因此向轉機旅客收取每人500元的轉機過境設施使用費，由航空公司隨票代收，惟收費對象不包含外交部禮遇外賓及其隨行眷屬，還有不滿2歲兒童。

桃機以往僅針對出境旅客收取機場服務費，但其實轉機也是有出境，會使用到候機室、廁所、無障礙輪椅等服務設施，動用到許多成本。若是回到疫情前水準，轉機服務費一年約可增加桃機14億元收入，增加的收入將用在提升機場服務品質及軟硬體設施維護、升級等。

根據統計，疫情前、2019年桃機轉機過境人次約565萬人次，預估2035年轉機過境旅客將達到約800萬人次。桃機公司表示，以往桃機轉機客不多，疫情前只有10％，推估是第一、第二航廈空間不夠，等第三航廈蓋好就夠大，會請航空公司盡量把航網布局，像是歐洲轉東北亞、北美轉進大陸或是東南亞等航班，其中北美轉東南亞中有七成是轉機客，一定對台灣有好處，班次會增加很多，也可以爭取更多旅客。希望把轉機旅客量增加到20％。

桃機公司強調，轉機服務費是針對轉機過境旅客，並不會增加國人出入境負擔。桃機近年持續提升服務品質，在轉機過境旅客動線區域提供廁所及淋浴設施、安檢設施、候機空間，提供無線網路訊號滿足旅客需求，獲2019全球最好睡機場第6名。另也有圖書室、健身房、紓壓休息區等休憩設施，提供航廈電車供跨航廈轉機旅客搭乘。

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