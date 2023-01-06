點這網址先領6,000現金？數位部駁斥

數位發展部今（6）日表示，有民眾收到偽冒數位部名義發送的詐騙簡訊，數位部接獲訊息後已向警方165反詐騙專線完成報案。經查由於該簡訊的網址實際上之前沒有人註冊使用，為避免日後遭有心人士利用，造成民眾上當受騙，數位部已經註冊，並設定自動導向民間事實查核單位的澄清說明網頁，以釐清事實，防止假訊息擴散。

數位部進一步指出，該詐騙簡訊所載網址首段不是gov.tw結尾，不屬於政府機關網址，顯是假訊息。呼籲民眾若有收到這類詐騙簡訊，務請不要轉傳，造成親友誤解。

數位部同時也要提醒國人注意，數位部不會透過簡訊通知民眾領錢，普發6,000元在農曆年後才會發放，發放方式一有定案就會立即公開說明，相關申領網站的網址首段一定會是gov.tw結尾。

數位部說，推出的政府縮短網址服務（https://url.gov.tw）所產生的政府網站短網址，也一定是https://gov.tw/ 開頭，請民眾認明政府機關專用網址，切勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。

數位部表示，行政院發言人羅秉成已公開說明，政府現在不會用簡訊方式，通知民眾去領6,000元現金，沒有這樣的做法。如果收到這種簡訊，肯定是詐騙集團所發的惡意簡訊，千萬不要受騙上當，行政院已指示內政部警政署打詐國家隊，啟動防制作為。

數位部表示，有民眾收到偽冒數位部名義發送的詐騙簡訊，現已報警。圖／數位部提供

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