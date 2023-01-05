允能風場風暴 經部祭天豐條款嚴控

由於天豐新能源允能風場爆出財務危機，引發外界擔憂未來離岸風場建設，且區塊開發選商才剛完成，為避免風場無法如期完成，經濟部在區塊開發選商行政契約中，將訂出「天豐條款」，確保後續不會有開發商延誤併網、且縮減風場展延時間，從1年縮短為6個月，並輔以重罰，要求開發商需如期如質完工，確保能源轉型能準時達標。

允能風場工期延宕引發聯貸銀行緊張，經濟部核心官員表示，允能風場遇到天不時地不利，但是否為不可抗力因素，需要到什麼狀況案場才能完工，能否履行行政契約？股東是否願繼續增資等，天豐新能源必須提出正當理由且資訊更透明化，讓大家放心，政府才能介入個案輔導，讓銀行團放心。

官員坦言，允能風場雖是個案，但會讓銀行擔心風電產業有風險，針對新進市場者會有憂慮，政府會把制度訂好讓銀行安心放貸。官員說，天豐允能風場，過去施工時接連發生兩次滑樁，依規定必須經調查後才可恢復施工，但離岸風電建設期程集中在夏天、且天氣平穩時期，發生滑樁意外讓允能風場建設大幅延後。據統計，截至2022年12月，允能風場原定完成80隻風機安裝，最後僅安裝16支、達成率20％，距離年度目標100％完工有極大差距。

針對過去所訂罰則，能源局組長陳崇憲說，遴選風場會訂有併網年度，依規定要在當年完成，在部分情況下可延後一年，條件包含完成100％水下基礎或50％水下基礎及50％風機安裝，剩餘部分才可在隔年度完工，由於現行法規給予不可抗力因素可申請展延，因此2021年及2022年併網風場，都提出因全球疫情耽誤風場建置，分別獲得經濟部給予不同時間展延。

為改善未來區塊風場面臨同樣問題，經濟部在新版行政契約，要求併網時程必須在當年度完成，取消過去彈性1年內容，另加重罰則，在逾期3個月及6個月時，會分別進行查核，確認逾期未完工，將依規定處分，最重解除開發商風場開發權外，也會進行重罰，並依相關產業關聯性逐一計算。

官員說，過去遴選風場時，因售電價格是採躉購電價，若開發商延後完工且履約保證金扣光後，售電價格才會改以台電迴避成本進行計價，從簽約每度5元多降至2元附近，會嚇阻開發商不要延後完工。但區塊開發階段時，開發商都採企業購售電合約，把成本轉嫁在購電方上，躉購價格已不具威嚇性，才會改採重罰。官員強調，只要如期完工併網，就不會受罰。