中央撥付1,218億 地方有錢發年終了

地方年終獎金有著落了！中央循例在春節前啟動年關資金調度機制。行政院5日宣布，去年經濟表現良好，統籌分配稅款實徵數額較預算數額大幅增加，112年度中央政府協助地方政府年關資金撥付數將達1,218億元，比去年增加逾300億元。

統計至2022年11月止，中央統籌分配稅款收入3,762億元，比2021年3,084億元增加678億元，其中普通統籌分配稅款（分放地方政府）增加637億元、特別統籌分配稅款（地方政府緊急事件用）增加41億元，地方收到超徵紅包637億元，連二年刷新紀錄，為史上最大金額。

財政部補充說明，包括主計處補助款296億元和前述普通統籌分配款的637億元，但普通統籌分配款最後可分配金額因全年數字要到1月16日關帳，金額可能尚會調整，預計1月18日前撥付。也就是說，地方可獲超徵紅包111年至少達637億以上，是史上最大超徵紅包。

財政部表示，因應年關，2023年地方統籌分配款首度撥款提早在1月9日撥款，這部分約有275億元。

中央將調撥1,218億元給地方作為年關資金調度，其中包括主計處的補助款、111年普通統籌分配款超標金額和2023年1月應撥給地方普通統籌分配款。

行政院發言人羅秉成5日轉述蘇揆在院會談話表示，年關資金調撥足足比去年多出近300億元，足敷支應各地方政府年關所需資金，也讓全國各公務機關人員都能在農曆春節前10日，約12日（下周四）前領到年終獎金及相關獎金津貼等，快樂過新年。即便受疫情影響，去年我國經濟表現仍有相當好成績，使得去年統籌分配稅款實徵數較預算數大幅增加。