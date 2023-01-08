1/8前瞻一周》本周國內外財經焦點

1/10（二）

金研院公布台灣金融風險指數（TAIFRI）

金控公司2022年全年自結獲利

財政部公布2022年12月稅收統計

勤業眾信聯合會計師事務所將舉辦「2023年臺灣資本市場發展趨勢與展望」

台塑四寶2022年第四季暨全年營運獲利自結及營運展望、紡綜所記者會

廣達尾牙