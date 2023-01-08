1/8前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|1/9（一）
|勞動部公布最新無薪假統計
中區國稅局記者會
大台中不動產公會年終記者會
|1/10（二）
|金研院公布台灣金融風險指數（TAIFRI）
金控公司2022年全年自結獲利
財政部公布2022年12月稅收統計
勤業眾信聯合會計師事務所將舉辦「2023年臺灣資本市場發展趨勢與展望」
台塑四寶2022年第四季暨全年營運獲利自結及營運展望、紡綜所記者會
廣達尾牙
|1/11（三）
|摩根投信2023年投資展望
關務署記者會
主計總處公布2022年11月薪資統計
三井不動產年終記者會、鄉林建設2023年房市景氣展望
|1/12（四）
|金管會新春記者會
台積電、大立光法說會，仁寶尾牙
國立中山大學國際金融研究學院/跨國金融法規與法遵實務工作坊
2023中華民國不動產高峰論壇記者會、仲量聯行2022年第四季不動產市場季報公布、SOGO年終福袋公布、三地開發的艾美國城動土
|1/13（五）
|台灣通訊學會舉辦「2023通訊傳播前瞻與挑戰研討會、金寶+康舒旺年會
|1/14（六）
|神準尾牙
|1/15（日）
|和碩尾牙
國際財經焦點
|1/9（一）
|美國12月就業趨勢指數
日本國定假日休市
歐元區11月失業率
德國11月工業生產
法國11月進出口
|1/10（二）
|美國12月NFIB小企業樂觀指數
東京12月CPI、日本11月家庭支出
|1/11（三）
|澳洲11月零售額
韓國12月失業率
|1/12（四）
|美國上周初領失業救濟人數、美國12月CPI與實質薪資
澳洲11月進出口
日本12月經濟觀察家現況指數
印度12月CPI與11月工業生產
|1/13（五）
|美國12月進出口價格指數、1月密大消費者信心指數
歐元區11月工業生產
英國11月工業生產
新加坡第四季GDP
韓國12月進出口價格指數、韓國央行召開決策會議
陸港澳焦點
|1/9（一）
|2022年12月M1、M2、新增信貸、社會融資規模
2022年12月CPI、PPI
上期所將銅、鋁、鋅、黃金、白銀等多種期貨交割手續費調整為0，至2024年1月9日止
|1/10（二）
|上海市政協舉行14屆一次會議，至14日
|1/11（三）
|江西舉行第14屆人大第一次會議
台股一周焦點
|1/9（一）
|股東臨時會
|康控-KY
|1/11（三）
|除權息
|台驊投控
|1/11（三）
|海外法說會
|合一、藥華藥
|1/11（三）
|新股買賣
|偉康科技
|1/12（四）
|除息
|中美晶
|1/12（四）
|法說會
|台積電、大立光
|1/13（五）
|股東臨時會
|駿熠電