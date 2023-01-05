不只6千！莫忘申辦10萬、半年薪過好年

對於超徵稅收如何應用，蘇揆4日宣布，每人擬發放6,000元現金，並在農曆年後入帳。有資金需求的國人，還有兩項政策可申請，包括勞工紓困貸款及基本工資補貼，其中前者最快可以在過年前領取10萬元過好年。

勞工紓困貸款：過年前可領10萬元過好年

勞工保險被保險人紓困貸款自2022年12月26日起開放申請，截止日為1月7日，勞保局表示，凡符合申貸資格且完成對保開戶者，申貸款項可於農曆年前核發。

據承辦勞工紓困貸款的土銀數據顯示，截至4日下午4點，累計申請總金額已逾92億元，已經超越2022全年規模，累計申請件數達9萬2,190件，同樣超越去年承辦件數。因申辦尚未截止，預估總紓困金額上看百億元。

受理申請時間：自2022年12月26日至2023年1月7日止受理申請，貸款期間3年。（申辦本項貸款無須繳交任何費用；每人限申請1次，重複申請者不予受理。）

貸款利率及上限：每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息1.718％，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

哪些人可以申請？申貸資格條件一次看：（一）生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日2023年1月7日）、（二）無欠繳勞工保險費及滯納金、（三）未曾借貸勞保紓困貸款，（四）曾借貸已繳清貸款本金及利息者。

那些人不符合資格？已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

申貸試算：以借款10萬元計算，按目前利率前6個月每月需繳利息143元，自第7個月開始每月繳本息3,408元。（工商時報 數位編輯）

基本工資補貼：可領6個月 11日起開放受理

經濟部3日公布2023年基本工資補貼作業要點，今年1月1日起，基本工資月薪由2萬5,250元調整為2萬6,400元，時薪由168元調為176元。

申請方式：一律採線上申請

申請期間：預計於1月11日公告申請網址，並將受理申請至4月30日

補貼期間及發放時間：補貼期間共6個月，如經審核通過，第一次補貼款預計最快可於3月份取得勞保投保人數後即可發放。補貼款項將每2個月、分為三次發放。

補貼條件：較2022年彈性，對於受疫情影響認定的要件，以2022年9月及10月總營收較2021年、2020年或2019年「任一年同期」減少達10％；另外，查定課稅之小規模企業如已依規定設置投保單位，免另向財政部申請調降查定課稅額，可直接提出申請，以簡化申請作業。

補貼適用對象：包括農業、服務業及受到疫情連帶影響的部分工業，如毛巾、襪類、文具、食品製造業等；另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、演藝團體、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場及駕訓班等事業類型也適用這次補貼方案。

補貼金額計算方式：依今年1到6月投保薪資在2萬6,400元及2萬7,600元級距的全職員工人數，及部分工時員工人數（投保薪資2萬5,250元以下級距者），分別以每人每月920元及560元計算補貼；但每個月補貼人數上限，以2022年10月31日投保在2萬5,250元、2萬6,400元等二個投保薪資級距的全職員工人數，及部分工時員工（投保薪資2萬4,000元以下級距者）人數為上限；至於65歲以上員工及取得永久居留的外籍人士，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算；補貼期間為2023年1至6月，共補貼6個月。

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