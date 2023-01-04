彰化及雲林禽場確診禽流感 完成撲殺消毒

動植物防疫檢疫局4日表示，家畜衛生試驗所通知，彰化縣和美鎮2鵪鶉場（60,233隻）及雲林縣元長鄉1紅羽土雞場（9,215隻）確診H5N1亞型高病原性禽流感（HPAI），已依標準作業程序完成該等禽場撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

2022年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計51例（陸禽35場、鴨12場、鵝4場）。

防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）2022年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國至今已有54禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支），日本至今已有64禽場（含關聯場）確診H5N1亞型HPAI（該國禽場案例數新高）。台灣目前進入候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險仍高。

防檢局指出，近來日夜溫差變化大，易造成禽隻緊迫，為禽流感好發季節，請養禽業者務必加強防範，並自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場時，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須澈底消毒，才有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。

延伸閱讀

經部擴大輸俄管制 新增核能物質、工具機

台美貿易倡議第2次實體談判 1/14台北召開

資安院召開首次董事會 何全德出任院長

稅收超徵惹議 財部:不排除導入AI提高準度

勞工紓困貸款7日截止 申請金額已逾92億